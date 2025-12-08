CD Tenerife B vs Rayo Vallecano B | J15 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B vs Rayo Vallecano B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 14 de diciembre. Partido correspondiente a la J15 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife B y Rayo Vallecano B se enfrentan este domingo 14 de diciembre a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 15 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs Rayo Vallecano B | J15 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder 2-1 ante el Coria. El filial tinerfeño se encuentra a mitad de tabla del grupo V de la Segunda Federación, en novena posición.

Por su parte, el Rayo Vallecano B se encuentra en la decimosegunda posición.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y Rayo Vallecano B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 9ª posición con 20 puntos. En cambio, el Rayo Vallecano B ocupa la duodécima posición. El conjunto madrileño con 19 puntos se encuentra con 1 punto menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre el CD Tenerife B y Rayo Vallecano B

El CD Tenerife B y Rayo Vallecano B nunca se han enfrentado. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado uno de ellos, habiendo empatado otro y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo ganado dos de sus últimos cinto partidos y habiendo perdido los otros tres.

