CD Tenerife B vs UD Yugo Socuéllamos | J6 Segunda Federación

CD Tenerife B vs UD Yugo Socuéllamos este 11 de octubre. El equipo blanquiazul busca mantener el liderato del grupo V frente al colista

El CD Tenerife B y la UD Yugo Socuéllanmos se enfrentará este domingo a las 11:00 hora canaria. El partido se disputará en la Ciudad Deportiva del CD Tenerife Javier Pérez.

Un encuentro que se presupone emocionante en la Segunda RFEF en el que los blanquiazules buscan mantener el liderato del grupo V de la Segunda Federación y lo hace frente al colista de la categoría.

El CD Tenerife busca mantener el liderato

El objetivo no es otro para el filial blanquiazul que mantener la gran racha de resultados de inicio de competición y es que el Tenerife B sigue sin conocer la derrota en esta temporada.

Los de Leandro Cabrera llegan al partido tras cosechar una nueva victoria a domicilio frente al Orihuela CF (1-2) el pasado fin de semana. El filial blanquiazul firmó una primera parte brillante que le ayudó a mantenerse como el equipo más sólido del grupo V.

El equipo blanquiazul busca mantener el liderato del grupo V frente al colista / Imagen del CD Tenerife B

La plantilla tinerfeña afronta su tercer partido como local. Trece puntos en cinco encuentros que lo sitúan en primera posición.

Por su parte, la UD Yugo Socuéllamos ocupa la posición 18, último en la tabla, con dos empates y tres derrotas. El conjunto manchego cosecha de esta manera dos puntos de los quince posibles tras los cinco encuentros disputados en la temporada.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y UD Yugo Socuéllamos

Se da la circunstancia que nunca se han enfrentado ambos equipos. La UD Yugo Socuéllamos ascendió a Segunda Federación esta temporada.