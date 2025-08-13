ES NOTICIA

El CD Tenerife busca afinar su puesta a punto ante el CD Marino

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El Estadio Antonio Domínguez de Los Cristianos acogerá el tercer duelo de pretemporada del CD Tenerife ante el CD Marino

El CD Tenerife disputa este viernes su tercer amistoso de pretemporada frente al CD Marino, en el Estadio Antonio Domínguez de Los Cristianos a las 19:30 horas (hora canaria).

El conjunto blanquiazul, dirigido por Álvaro Cervera, afronta este choque como una nueva oportunidad para afinar conceptos tácticos y continuar con la preparación física de cara al inicio liguero, previsto para el domingo 31 de agosto.

Los tinerfeños llegan a la cita tras dos derbis de alta intensidad contra la UD Las Palmas. En el primero, se impusieron en la tanda de penaltis (4-1), mientras que en el segundo cayeron por 3-1 en Barranco Seco.

Un duelo recurrente

El duelo veraniego frente al Marino se ha convertido en un clásico en el calendario de preparación del Tenerife. La temporada pasada, el conjunto chicharrero venció con un contundente 0-6, un precedente que tratará de repetir para reforzar sensaciones positivas antes del arranque oficial.

Dónde ver el partido

El partido podrá seguirse en abierto a través de Televisión Canaria, con narración de Dani Álvarez y comentarios de Tamara Blasco.

