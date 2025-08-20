Retransmitirá este viernes el encuentro entre el DUX Logroño y el CD Tenerife

Al día siguiente se unirá al I Triangular Pretemporada La Isla Bonita, la última cita de la pretemporada de las blanquiazules

Más fútbol de pretemporada destaca en la parrilla de Televisión Canaria este viernes 22 y sábado 23 de agosto para ofrecer a la audiencia la puesta a punto de los equipos canarios. La cadena autonómica emitirá en directo los dos últimos compromisos de pretemporada del CD Tenerife, permitiendo a la afición seguir de cerca la preparación de sus equipos favoritos. Ambos partidos podrán seguirse a través de la señal de TDT, la web y el canal de YouTube de Deportes Televisión Canaria.

DUX Logroño – Costa Adeje Tenerife

Las blanquiazules viajarán a La Rioja para el penúltimo encuentro de su pretemporada. Este viernes 22 de agosto a las 17:30 horas, el CD Tenerife se medirá al DUX Logroño en el campo de fútbol de Anguiano. Este partido es un test crucial para las jugadoras, ya que les servirá para ultimar la preparación de su estreno la Liga F, previsto para el próximo 30 de agosto ante el Athletic Club de Bilbao.

La narración será ofrecida por Joaquín González y los comentarios por Tamara Blasco.

Triangular CD Tenerife – CD Mensajero – CD Atlético Paso

El sábado 23 de agosto a partir de las 17:00 horas, Televisión Canaria emitirá en directo el I Triangular Pretemporada La Isla Bonita en el que el CD Tenerife participará junto al CD Mensajero y al CD Atlético Paso, ambos de Tercera RFEF. Este evento, que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Miraflores en La Palma, es el último compromiso de las blanquiazules y ha sido organizado por el CD Argual a beneficio del fútbol femenino de La Palma.

La competición contará con tres encuentros de 45 minutos. El CD Tenerife jugará las dos primeras citas, enfrentándose primero al CD Mensajero (17:00 horas) y, a continuación, al CD Atlético Paso (18:00 horas). El triangular concluirá con un partido entre los dos equipos palmeros.

La retransmisión de esta cita también correrá a cargo de Joaquín González en la narración y Tamara Blasco en los comentarios.