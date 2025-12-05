El filial blanquiazul regresa a la Ciudad Deportiva Javier Pérez tras el parón FIFA para medirse a un rival que busca el ascenso

El CD Tenerife Femenino B busca hacerse fuerte ante el Villarreal CF / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino B afronta este sábado 6 de diciembre un nuevo compromiso liguero en la duodécima jornada de Primera Federación, recibiendo al Villarreal CF en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. El encuentro dará comienzo a las 11:00 (hora canaria) y supondrá una exigente prueba para el primer filial blanquiazul ante uno de los conjuntos llamados a pelear por los puestos de ascenso.

Las tinerfeñas regresan a la competición tras el parón FIFA en un gran momento de confianza y crecimiento. El conjunto dirigido por Adrián Albéniz viene de sumar a domicilio ante el CD Alba Fundación (0-0). Un resultado que confirmó la evolución del equipo y reforzó la identidad competitiva de un grupo joven que continúa asentándose en la categoría.

Mentalidad ganadora en casa

En la previa del encuentro, el técnico blanquiazul, Adrián Albéniz, destacó la importancia de mantener la línea mostrada en las últimas semanas: “La idea es mantener la mentalidad que hemos tenido en estos dos últimos meses. Llevamos tiempo sin conocer la derrota y queremos seguir siendo ese equipo competitivo que venimos demostrando. Si podemos sacar los tres puntos en casa, mejor. El Villarreal es uno de los equipos que va a pelear por los puestos altos, porque su objetivo a corto o medio plazo es estar en la Liga F, así que nos va a exigir mucho, sobre todo en tareas defensivas. A nivel ofensivo tenemos que ser ese equipo que busca finalizar el mayor número de acciones posibles. Hemos estado varias semanas fuera, nos ha venido bien y el equipo dio un paso al frente en madurez. Si somos capaces de trasladarlo en casa y tener fases de control del partido, puede ser muy positivo para nosotras”.

Duelo directo en el zona alta

El CD Tenerife Femenino B afronta esta jornada en la séptima posición con 16 puntos, mientras que el Villarreal CF llega como quinto clasificado, con tan solo un punto de ventaja sobre las blanquiazules. Un duelo que enfrenta al conjunto amarillo que llega a la isla tras caer derrotado ante el Real Madrid B (1-2) en su último encuentro.

El filial tinerfeño tratará de hacerse fuerte en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, manteniendo la intensidad, el ritmo y la personalidad mostrada en los últimos compromisos. Esta vez ante un rival con experiencia y aspiraciones de ascenso que exigirá máxima concentración durante los noventa minutos.

Las blanquiazules buscan afianzarse

Por su parte, Adriana Méndez, también valoró el momento del equipo antes de esta nueva cita liguera: “Hemos hecho un buen trabajo antes del parón y el equipo tiene muchas ganas de volver y de sumar. Creo que es el momento de dar un paso al frente y sacar los tres puntos en casa. Es un rival que está arriba en la tabla y va a venir a pelear por sumar, pero tenemos muchas ganas de jugar en nuestra casa. Con nuestra afición animando todo será más sencillo conseguir esos tres puntos que creemos que merecemos”.

El encuentro se presenta como una excelente oportunidad para que el CD Tenerife Femenino B continúe dando pasos firmes en su proceso de crecimiento dentro de la Primera Federación. Y para que siga sumando puntos ante uno de los rivales más exigentes de la categoría de cara a lograr el objetivo final de la permanencia.