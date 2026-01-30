El CD Tenerife Femenino B afronta la decimoséptima jornada de Primera Federación en el Estadio Nou Sardenya donde visitará al CEE Europa

El CD Tenerife Femenino B busca prolongar su buena racha en su visita al CEE Europa / CD Tenerife Femenino

Con la visita al CEE Europa, el CD Tenerife Femenino B se prepara para una nueva salida en la Primera Federación, en la jornada 17 del campeonato, que se disputará este domingo 1 de febrero a las 11:00 hora canaria en el Estadio Nou Sardenya.

Las blanquiazules llegan al duelo tras una importante victoria en casa ante el FC Barcelona B (1-0), triunfo que les ha permitido sumar 26 puntos y mantenerse en la parte alta de la clasificación, sextas con el mismo bagaje que el Real Madrid B, cuarto clasificado, lo que refleja la igualdad y competitividad de la categoría.

En busca de prolongar la buena racha

Frente a las tinerfeñas estará un CEE Europa que, pese a ocupar la última posición en la tabla, llega en un buen momento tras imponerse 2-0 al CD Alba Femenino en su último compromiso. Además, el precedente de la primera vuelta entre ambos equipos terminó en empate 2-2 en Tenerife, lo que añade un aliciente extra a este enfrentamiento.

El equipo dirigido por Adrián Albéniz afronta este reto con la intención de plasmar el buen nivel mostrado en jornadas recientes (tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas) y seguir manteniendo su progresión en la competición. La plantilla trabaja con la confianza de haber conseguido un resultado positivo ante un rival exigente como el FC Barcelona B y con la ambición de sacar un nuevo resultado valioso fuera de casa.

Declaraciones del entrenador

En la previa del partido, el técnico ha subrayado que: “Ir al campo del Europa nos tiene que servir como aviso de lo complicado que es el rival. Es un equipo que maneja bien diferentes registros, intentan iniciar las jugadas casi siempre desde atrás, lo que te obliga a apretar arriba y te hacen correr al espacio, por lo que tenemos que estar muy atentas”.

El Nou Sardenya será el escenario del encuentro, al que Albéniz apunta como un campo con un gran ambiente: “Me encantan esos campos, las futbolistas tienen que saber jugar en estadios con esa presión y animación en las gradas. Hemos dado la cara en otros campos importantes de la categoría y queremos luchar por una victoria que sería importante para nosotras”.

Declaraciones de la capitana

Por su parte, la capitana Andrea Marrero, ha manifestado que “el equipo llega con la moral alta, pero sabemos que no va a ser un partido nada fácil, el rival nos lo va a poner muy complicado. Tendremos que trabajar mucho desde el primer momento si queremos traernos un resultado positivo para la isla”.