El CD Tenerife Femenino B no pudo sumar en su visita al Estadio Nou Sardenya tras caer por 2-0 ante el CE Europa

El CD Tenerife Femenino B pierde en su visita al CE Europa / CD Tenerife Femenino

Después de la victoria lograda la pasada jornada en casa ante el FC Barcelona B, el CD Tenerife Femenino B afrontó el compromiso con confianza y con las ganas que supone el encontrarse cerca de lograr el objetivo marcado a final de temporada, pero un buen CE Europa impidió a las de Adrián Albéniz seguir con la buena racha con la que se había comenzado el año.

El conjunto local logró adelantarse pronto en el marcador en el minuto 7, por medio de Serrat. A pesar del golpe inicial, las blanquiazules no perdieron la concentración y mantuvieron el plan de partido, tratando de encontrar espacios en ataque para generar peligro.

Tras el descanso, el filial tinerfeño dio un paso al frente y buscó el tanto de la igualada, aunque el Europa aprovechó una acción ofensiva para ampliar la ventaja y poner el 2-0 en el marcador en el 58, obra de Julia Gómez.

En el tramo final, el conjunto tinerfeño siguió compitiendo con personalidad y compromiso, realizando cambios para refrescar líneas y manteniendo la intensidad hasta que se cumplieron los noventa minutos del encuentro.