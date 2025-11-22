El CD Tenerife Femenino B empata 0-0 ante el CD Alba Fundación, suman su quinta semana consecutiva puntuando y se sitúan en sexta posición con 16 puntos

El CD Tenerife Femenino B sigue sumando en Albacete / CD Tenerife Femenino

El equipo blanquiazul logró puntuar ante el CD Alba Fundación, tras empatar (0-0) en el duelo inaugural de la undécima jornada de Primera Federación.

Igualdad en la primera mitad

El choque comenzó con una primera parte igualada sobre el campo de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Las de Adrián Albéniz llevaron el control del partido, manejando el balón y siendo fuertes en defensa. Las tinerfeñas se acercaron al área local en varias ocasiones sin llevar demasiado peligro.

En el minuto 44, justo antes de finalizar la primera mitad, una gran jugada de Adriana Méndez, culminó con un disparo ajustado que pasó cerca del poste de la guardameta albaceteña Adri. Esta fue la mejor oportunidad de un primer tiempo que llegaba a su fin con empate a cero.

Alternancia de ocasiones

El segundo tiempo comenzó con una clara ocasión para las blanquiazules. Lara González de falta directa y de gran golpeó obligó a la estirada de la portera local (52’). Tras los primeros cambios del Alba Fundación, llegaron sus mejores ocasiones de manera consecutiva. Primero con una gran parada de Ari Álvarez a disparo de Méndez y posteriormente un cabezazo al larguero (68’).

El técnico tinerfeño realizó sus cambios y dio entrada a Paula Hernández y Marie Gossé, dándole frescura y velocidad al equipo para intentar buscar la victoria en los minutos finales. Una jugada individual de Gossé en el tiempo añadido, estuvo a punto de ser rematado dentro del área del Alba Fundación por Carmen, pero finalmente el encuentro acabaría con el empate inicial.

Un nuevo reto lejos de la isla para las tinerfeñas donde consiguen volver a sumar puntos, colocándolas en la sexta plaza de la clasificación. El primer filial blanquiazul suma tres partidos a domicilio puntuando de manera consecutiva y el quinto encuentro sin perder en esta dura e intensa Primera Federación Iberdrola.