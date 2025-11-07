Tras su última victoria y con la derrota del FC Barcelona, el CD Tenerife Femenino se colocan como mejor visitante de la competición

El CD Tenerife Femenino firma el mejor inicio visitante de su historia en la Liga F / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife está haciendo historia en esta campaña 2025/26 de Liga F Moeve. El conjunto blanquiazul ha firmado el mejor inicio como visitante en toda su trayectoria en la máxima categoría, confirmándose además como el mejor equipo a domicilio de la presente temporada.

Invencibles lejos del Heliodoro

Las futbolistas de Eder Maestre suman 13 puntos de 15 posibles lejos del Heliodoro Rodríguez López, con un balance de cuatro victorias y un empate. Los triunfos ante Sevilla FC, Alhama CF, Real Sociedad y Levante UD, junto al empate inicial frente al Athletic Club (0-0), han impulsado al conjunto tinerfeño al liderato en la clasificación de visitantes, superando en solitario al FC Barcelona, que cayó este fin de semana en San Sebastián.

El Costa Adeje Tenerife ha convertido sus desplazamientos lejos de la isla en una fuente de puntos y goles: 14 tantos a favor y solo 3 en contra, con una media de casi tres goles por encuentro fuera de casa. Solo el Barça anota más en toda la competición, lo que refleja el poder ofensivo del conjunto insular, que combina eficacia en ataque con una solidez defensiva destacable.

Esta espectacular racha cobra aún más relevancia al compararla con las cifras de campañas anteriores. En la temporada pasada, el equipo sumaba 6 puntos como visitante; en la 2023/24, apenas 4; y en la 2022/23, también 4, con solo tres goles marcados fuera de casa. Incluso en su mejor registro histórico hasta ahora, en la 2020/21, el conjunto blanquiazul había logrado 11 puntos (tres victorias y dos empates) a domicilio en las primeras cinco salidas. En este momento, el Costa Adeje Tenerife Egatesa ha roto ese récord con 13 puntos de 15 posibles, firmando el mejor inicio como visitante de su historia en la Primera División.

Solidez y confianza a domicilio

La fortaleza del equipo fuera de casa se apoya en un grupo que combina experiencia, juventud y ambición. La capitana Patri Gavira, que llegó al club en 2016 y ha sido testigo directo de la evolución del proyecto, valora este crecimiento y el salto competitivo alcanzado por el equipo: “Una de las claves creo que está siendo el trabajo. Intentamos generar muchas ocasiones para hacer gol, algo que hacemos también en casa, pero que ahora mismo las dinámicas hacen que seamos más peligrosas fuera. Los números a domicilio motivan al grupo y deseamos que la racha siga lo máximo posible, sin dejar de lado que queremos conseguir en casa números parecidos para ser fuertes también en el Heliodoro” señala Gavira.

También destaca la aportación de Aithiara Carballo, que en su regreso al equipo se ha convertido en una de las jugadoras más determinantes desde el lateral izquierdo, sumando goles, asistencias y actuaciones decisivas en los desplazamientos. “Desde el primer partido de la temporada en Lezama, me di cuenta que el equipo era muy sólido defensivamente y eso fuera de casa supone un extra. Una de las claves es que somos una piña y vamos todas a una, estamos viendo cómo hacemos mucho daño a los rivales lejos de la isla y eso nos hace confiar mucho en nuestro trabajo” asegura la futbolista orotavense.

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa así escribiendo una página dorada en su historia. Con un fútbol sólido, eficaz y competitivo, el conjunto blanquiazul no solo lidera la clasificación de visitantes, sino que ha firmado el mejor inicio fuera de casa que el club haya logrado jamás en la élite del fútbol femenino español.