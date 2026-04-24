‘Tiempo de Alisios’ recibe a Kike Pérez, Pepe Benavente, Theresa Zabell y Patricia Simón este fin de semana en La Radio Canaria

Humor, música y grandes invitados en el programa matinal de La Radio Canaria, sábado y domingo de 08:00 a 11:00 horas

‘Tiempo de Alisios’ regresa este fin de semana a la antena de La Radio Canaria con nuevas propuestas, invitados destacados y el humor, la música y la actualidad como ejes de un programa que continúa despertando a la audiencia de las islas cada sábado y domingo de 08:00 a 11:00 horas, conducido por Elena Falcón y su equipo. El espacio, que además ahora también puede verse a través de la aplicación de la emisora pública, contará con la participación de nombres como el humorista Kike Pérez, el artista Pepe Benavente, la medallista olímpica Theresa Zabell o la escritora y periodista Patricia Simón.

Kike Pérez será uno de los invitados este fin de semana en Tiempo de Alisios en La Radio Canaria

El desayuno o ‘Bueno de Boca’ del sábado tendrá como protagonista a Patricia Simón, periodista especializada en conflictos y crisis humanitarias que ha cubierto guerras, desastres naturales y situaciones de emergencia en más de 25 países, una trayectoria reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales.

Previamente, en ‘La Sorimba’, los periodistas canarios Noemí Hernández y Nicolás Orozco analizarán desde Londres y Senegal, respectivamente, la actualidad internacional y ofrecerán una mirada global a las noticias más relevantes.

Después, a partir de las 09:00 horas, ‘Tiempo de Alisios’ abrirá espacio al debate rescatando hitos de las luchas vecinales en Canarias a propósito del estreno de la obra de teatro ‘Polígono’. Además, en un nuevo recorrido musical por el pasado, el crítico, divulgador y Premio Canarias de la Música Diego Hernández llevará a la audiencia hasta 1985 de la mano de The Cure.

Durante la última hora del sábado, los niños y niñas volverán a sentarse frente al micrófono para conversar con Theresa Zabell sobre su experiencia olímpica y su estrecha relación con el mar más allá del ámbito deportivo.

También participará el cocinero vasco afincado en Tenerife Erlantz Gorostiza, mientras que la psicóloga del programa analizará la carta de amor de una “poliamorosa”, sumando nuevas miradas a los temas cotidianos que conectan con la audiencia.

Humor, música y cercanía para la mañana del domingo

El domingo, junto al equipo habitual de humoristas y la periodista Noelia Gil, se incorporarán al programa Kike Pérez y Pepe Benavente, aportando humor, música y cercanía a la mañana dominical.

Además, Rubén Mayor, profesor de Conservatorio, abrirá su sección ‘Magma Mía’ acompañado por estudiantes de intercambio que compartirán cómo vivieron su relación con los países que los acogieron a través de la música, mientras que el director de teatro y actor Carlos de León compartirá su desayuno con el equipo.

La audiencia también podrá participar en el ‘Tiempo de Oficios’ y conocer la visión de la profesora Natalia Meléndez Malavé, directora académica del Instituto Quevedo del Humor de la Universidad de Alcalá e investigadora sobre humor y comunicación, que conversará junto al divulgador científico David Quinto sobre los memes y otras formas contemporáneas de hacer humor.

Con esta nueva entrega, ‘Tiempo de Alisios’ refuerza su apuesta por un formato cercano, participativo y diverso que combina información, entretenimiento, cultura y reflexión desde una mirada canaria, consolidándose cada fin de semana como una de las citas radiofónicas de referencia para la audiencia del archipiélago.