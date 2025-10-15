CD Tenerife vs Unionistas de Salamanca | J 8 Primera Federación

El Heliodoro Rodríguez López será el escenario en el que CD Tenerife y Unionistas de Salamanca luchen por sacar los tres puntos

Miniatura CD Tenerife vs Unionistas de Salamanca

El CD Tenerife recibe este sábado 18 de octubre, a las 18:30 horas (hora canaria), al Unionistas de Salamanca en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro podrá seguirse en directo a través de la TDT y la web de RTVC.

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras dejarse sus primeros puntos de la temporada con un empate sin goles ante el Cacereño a domicilio. Pese a ese tropiezo, el equipo de Cervera está firmando un inicio de campaña sobresaliente, con seis victorias en siete jornadas, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Unionistas de Salamanca no ha tenido un comienzo tan positivo. El conjunto charro suma dos victorias y cinco derrotas, aunque llega con algo de moral tras su último triunfo por 2-0 frente al Mérida, que le permite tomar aire en la lucha por la permanencia.

Clasificación

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 19 puntos, cinco por encima del Celta de Vigo B, su perseguidor más cercano. En cambio, el Unionistas ocupa puestos de descenso, con 6 puntos, a solo dos de la salvación que marca el Arenas de Getxo.

Te puede interesar:

Resultados de Primera Federación

Toda la competición de Primera Federación

Calendario de Primera Federación