El CD Tenerife pondrá a la venta desde este lunes los abonos para la segunda vuelta liguera en el grupo 1 de la Primera Federación de fútbol, según informó el club este domingo a través de sus redes sociales.

El CD Tenerife pondrá a la venta los abonos para la segunda vuelta liguera / Imagen del CD Tenerife

Los abonos incluyen los diez partidos que se disputarán en el estadio Heliodoro Rodríguez López desde la jornada 21, frente al Real Madrid Castilla, hasta la jornada 37 -penúltima del campeonato-, ante el Pontevedra CF.

Precios según la zona

Los precios en la categoría de adultos no accionistas son de 233 euros para la grada de Tribuna, 152 euros para San Sebastián y 128 euros para Herradura, mientras que los accionistas deberán abonar 210, 140 y 117 euros, respectivamente, en esos graderíos.

También hay disponibles abonos para las categorías sub-23, sub-18 y sub-14, a precios inferiores, aunque sin disponibilidad en Tribuna para los sub-23.

Los abonos podrán comprarse exclusivamente mediante cita previa, que deberá solicitarse a partir de las 9:00 horas de este lunes a través de la plataforma Tenerife 360, y a continuación, es imprescindible acudir de forma presencial a las oficinas del club -puerta 18 B del estadio Heliodoro Rodríguez López- para completar el proceso.

El Tenerife lidera en solitario la competición con 38 puntos, cinco más que el Celta Fortuna, segundo clasificado, y tras el parón navideño reanudará la competición el próximo domingo como visitante del Osasuna B.