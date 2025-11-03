CD Tenerife vs Bilbao Athletic. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 8 de noviembre. Partido correspondiente a la J11 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife vs Bilbao Athletic se enfrentan el 8 de noviembre a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 11 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs Bilbao Athletic | J11 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar a su perseguir el Racing de Ferrol en su casa. El equipo de Cervera se ponía así un poquito más líderes. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Bilbao Athletic no ha tenido un comienzo tan positivo. El equipo solamente ha ganado 2 partidos de diez, habiendo empatada cuatro y perdido otros cuatro.

Posiciones en la clasificación del CD Tenerife y Bilbao Athletic

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 22 puntos, cuatro por encima del Celta de Vigo B, su perseguidor más cercano. En cambio, el Bilbao Athletic ocupa puestos de descenso. El conjunto bilbaíno se encuentra penúltimo en la clasificación, con 10 puntos

Últimos enfrentamientos H2H entre el CD Tenerife y Bilbao Athletic

En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos siempre el equipo local ganaba por 2-0. El equipo tinerfeño ha ganado sus dos últimos partidos, tanto al Racing de Ferrol en liga como al Alcalá en Copa del Rey. Sin embargo, el equipo vasco llega al encuentro tras haber empatado y perdido sus dos últimos partidos.

