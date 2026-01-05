CD Tenerife vs CF Talavera | J19 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs CF Talavera. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 9 de enero. Partido correspondiente a la J19 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife y CF Talavera se enfrentan este viernes 9 de enero a partir de las 20:15 (hora canaria) en la Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 19 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs CF Talavera | J19 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar a Osasuna B. El equipo de Álvaro Cervera va líder a 5 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Talavera está decimotercero en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. El equipo solamente ha ganado seis partidos, habiendo empatado tres y perdido nueve encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y CF Talavera

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 41 puntos, cinco por encima del Celta Fortuna. Por su parte, CF Talavera ocupa la decimotercera posición de la tabla. El conjunto toledano se encuentra con 21 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y CF Talavera

CD Tenerife y CF Talavera no se han enfrentado nunca. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, habiendo perdido los otros dos.

Por su parte, el equipo de Talavera de la Reina llega al encuentro habiendo ganado también tres de sus últimos cinco partidos, empatado uno y perdido el otro.

