CD Tenerife vs Osasuna B | J29 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs Osasuna B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 22 de marzo. Partido correspondiente a la J29 de la Primera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife y Osasuna B se enfrentan este domingo 22 de marzo, a partir de las 15:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 29 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs Osasuna B | J29 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 1-1 en casa ante el Celta Fortuna. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 10 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Osasuna B se encuentra en última posición de la clasificación. El equipo ha ganado cinco partidos, habiendo empatado nueve y perdido catorce encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y Osasuna B

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 60 puntos, diez por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Osasuna B ocupa la última posición de la tabla. El conjunto navarro se encuentra con 24 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y Osasuna B

El CD Tenerife y el Osasuna B se han enfrentado solamente una vez y ganó el Tenerife. El equipo canario ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado tres y perdido el otro.

Por su parte, el equipo navarro llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatado otro y perdido los otros tres.

Te puede interesar: