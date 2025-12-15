CD Tenerife vs SD Ponferradina | J17 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs SD Ponferradina. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 20 de diciembre. Partido correspondiente a la J17 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife y SD Ponferradina se enfrentan este sábado 20 de diciembre a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 17 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs SD Ponferradina | J17 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar al Real Avilés. El equipo de Álvaro Cervera va líder a5 punto de su perseguidor más cercano, el Racing de Ferrol. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, la Ponferradina esta dieciseisavo en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. El equipo solamente ha ganado cuatro partidos, habiendo empatado cinco y perdido siete encuentros.

Posiciones en la clasificación del CD Tenerife y SD Ponferradina

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 35 puntos, cinco por encima del Racing de Ferrol. Por su parte, la Ponferradina ocupa la decimosexta posición de la tabla. El conjunto leonés se encuentra con 17 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y SD Ponferradina

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Tenerife ha ganado tres y los otros dos los empataron. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado uno y perdido el otro.

Sin embargo, el equipo de Ponferrada llega al encuentro habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, empatado el otro.

