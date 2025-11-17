CDA Navalcarnero vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 23 de noviembre. Partido correspondiente a la J12 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CDA Navalcarnero vs CD Tenerife B se enfrentan el 23 de noviembre a partir de las 10:30 (hora canaria) en la Estadio Municipal Mariano González. Partido correspondiente a la jornada 12 de la Segunda Federación.

CDA Navalcarnero vs CD Tenerife B | J12 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras remontar 3-1 al Colonia Moscardó. El filial tinerfeño se encuentra en puesto de playoff del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Navalcarnero se encuentra en puestos de descenso, en la decimocuarta posición.

Posiciones en la clasificación del CDA Navalcarnero y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 4ª posición con 19 puntos. En cambio, el Navalcarnero ocupa la decimocuarta posición. El conjunto madrileño con 13 puntos se encuentra a solo 1 punto de salir de la zona de playoff de descenso.

Últimos enfrentamientos H2H entre el CDA Navalcarnero y CD Tenerife B

En los dos únicos enfrentamientos entre ambos equipos uno lo ganó el Navalcarnero y el otro lo ganó el CD Tenerife B. El equipo canario en sus últimos tres partidos, ha ganado uno. Por su parte, el equipo madrileño llega igual que el Tenerife, habiendo ganado solamente uno de sus últimos tres partidos.

