Con Julio Rojas, guionista de ‘SIMULACRO’, ficción sonora que plantea la vida como una simulación tecnológica, se analizará la verosimilitud científica y la conexión de la serie con los enigmas canarios

También aborda la relación entre salud mental e inteligencia artificial, las leyendas herreñas, los licántropos en el celuloide y el mundo de las almas gemelas

Cabecera de la serie sonora de thriller psicológico ‘SIMULACRO’.

Este viernes 26 de septiembre a a las 22:00 horas, el programa ‘Crónicas de San Borondón‘ de la Radio Canaria se adentra en su próximo capítulo en el mundo de enigmas, Inteligencia Artificial y portales que conectan con otras realidades que narra la serie de ficción ‘SIMULACRO’. Un thriller psicológico ambientado en Canarias y creada en formato podcast que la Radio Canaria ha emitido en FM.

‘SIMULACRO’ es la ficción sonora del momento, un éxito del escritor y guionista chileno Julio Rojas, que ha sabido combinar hábilmente ciencia de vanguardia, misterios clásicos y los rincones más dispares de las Islas Canarias. Una creación vertebrada por El Extraordinario para Turismo de Canarias, alrededor de la cual se ha creado una extraordinaria expectación relativa a la verosimilitud científica de lo narrado y a la potente presencia de los enigmas canarios.

¿Vivimos en una precisa simulación tecnológica? ¿Quién la controla? ¿Se pueden salir de ella? ¿Pueden estar esas puertas de salida en Canarias? ¿Puede haber una de esas puertas en Tindaya o en el Barranco de Badajoz? El presentador José Gregorio González dialogará sobre todo ello, y muchos otros asuntos, con Julio Rojas.

Salud mental vs IA y leyendas de El Hierro

En conexión con lo que por el momento es ficción llega la realidad palpable de la relación entre salud mental e inteligencia artificial. ¿La mejora o la empeora? ¿Nos aletarga o resulta estimulante? En la sección «Por Mil Razones» Priscila González reflexiona sobre todo ello.

El programa viajará hasta la isla de El Hierro para conversar con el cronista oficial de Frontera, Carmelo Padrón Morales, para bucear en busca de algunas leyendas y tradiciones locales, como las del Llano de las Brujas, la figura de los perlos o la isla de San Borondón.

José Gregorio González junto al cronista oficial de Frontera, Carmelo Padrón.

El licántropo en el cine

En Expediente Mélièr, con Manuel Díaz Noda, se analizará la figura de los licántropos en el cine, y la relación con el mundo real, mientras que en la sección El Archivo CSB, se recupera la figura del añorado periodista Paco Padrón analizando el evocador mundo de las almas gemelas.