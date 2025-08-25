El castellano-manchego ha llegado a un acuerdo con el CD Tenerife para la temporada 2025-2026, con opción a una más

Javier Pérez Mateo (14/08/1995, Cabanillas del Campo, Guadalajara), conocido futbolísticamente como Javi Pérez y el CD Tenerife se han comprometido este lunes, día 25 de agosto de 2025, para la venidera campaña en Primera Federación. El centrocampista castellano-manchego, con opción a una temporada más, se une al nuevo e ilusionante proyecto blanquiazul dirigido por Álvaro Cervera.

El centrocampista Javi Pérez, decimoquinto fichaje del Tenerife. CD Tenerife.

Javier Pérez Mateo, nacido el 14 de agosto de 1995 en Cabanillas del Campo (Guadalajara), inició su carrera futbolística en el CD Guadalajara, precisamente el rival al que se medirá el Tenerife el próximo domingo, en el estadio Pedro Escartín, en la primera jornada del grupo 1 de la Primera Federación.

El nuevo jugador blanquiazul conoce bien la tercera categoría del fútbol español, en la que ha disputado 178 partidos. Tras dos años en el primer equipo del Guadalajara, jugó las siguientes temporadas en los filiales de la UD Almería y del Real Valladolid.

Su buena campaña en el cuadro blanquivioleta le valió para dar el salto a la UD Ibiza, con quien ascendió durante el curso 2020-2021 a Segunda División, y desde entonces ha completado 74 partidos en la categoría de plata, con el propio equipo balear, la AD Alcorcón y la SD Huesca, en el que fue su último club, antes de comprometerse ahora con el Tenerife