La patronal CEOE ha reaccionado ante el anuncio de huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT, que lo consideran una utilización de las empresas y de los trabajadores para influir en el proceso electoral

Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE. Imagen de recurso CEOE

La patronal CEOE ha apuntado este martes que resulta «difícilmente justificable» utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores «como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática».

En un comunicado tras conocerse el anuncio de huelga de CCOO y UGT, CEOE y CEPYME advierten de que este llamamiento, horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país, «supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda».

«Las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral», añaden las patronales, que consideran «inadmisible» que se pretenda trasladar a las empresas y trabajadores «el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión».

Huelga general de 24 horas para este otoño

Los sindicatos CCOO y UGT acordaron este lunes la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño, una movilización que pretende reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

«En un momento en el que los ciudadanos están llamados precisamente a pronunciarse sobre estas cuestiones en las urnas el próximo 29 de noviembre, resulta difícilmente justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática», considera CEOE.

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Las patronales insisten, no obstante, en que la información conocida hasta el momento no permite realizar una valoración definitiva -especialmente, sobre su encaje jurídico-, ya que la convocatoria está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no constituye todavía el preaviso formal exigido legalmente.

CEOE y CEPYME analizarán la convocatoria definitiva, sus objetivos concretos, su ámbito y el cumplimiento de los requisitos legales, defendiendo la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas, advierten.

UGT y CCOO señalaron ayer que la fecha definitiva de la huelga se analizará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general «por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla», indicaron en un comunicado conjunto.