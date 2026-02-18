Paula Hernández y Ricardo Acosta han sido recibidos por el Gobierno de Canarias tras recibir el galardón nacional

Paula Hernández, profesora de la Universidad de La Laguna (ULL), y Ricardo Acosta, del CEIP La Vega, han sido reconocidos con el premio a los mejores docentes de España. Este reconocimiento pone en valor no solo su trayectoria, sino una forma de entender la enseñanza que conecta directamente con el alumnado.

Vídeo RTVC

«Cercanía». Esa es la palabra clave con la que los dos profesores canarios galardonados definen su éxito en las aulas. Ambos docentes coinciden en que el sistema educativo de las islas está realizando un esfuerzo importante para mejorar.

Encuentro institucional

Los premiados han mantenido un encuentro con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y con el consejero de Educación, Poli Suárez. Durante la reunión, han podido intercambiar ideas y reflexiones sobre el estado actual de la docencia en el archipiélago.

Desde el Ejecutivo regional han aplaudido el talento canario, destacando el orgullo que supone contar con profesionales de este nivel en las islas.

De la lección magistral a la preocupación real

Paula Hernández, desde su experiencia en la Universidad de La Laguna, aboga por un cambio de paradigma en la educación superior.

«Estamos cambiando de un profesor de una clase expositiva, lejana a la realidad del alumnado, hacia un profesor mucho más cercano«, explica la docente.

Para Hernández, la clave está en esa figura que «se preocupa por el alumnado» más allá de la mera transmisión de conocimientos.

Familias dentro de la escuela

Por su parte, Ricardo Acosta, maestro en el Centro de Educación Infantil y Primaria La Vega, pone el foco en la comunidad educativa.

«Demostramos al alumnado que es bastante importante abrir las puertas del centro a la familia», señala Acosta. El objetivo es lograr que «la implicación sea bastante grande«, cuidando especialmente «el día a día con el alumnado».

Ambos profesores coinciden en señalar que, gracias a este enfoque más humano, se está haciendo un esfuerzo visible para mejorar la calidad de la educación en Canarias.