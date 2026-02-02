Ricardo Acosta Alonso y Paula Hernández Dionis, recibieron el premio a mejores docentes de España en sus respectivas categorías

El docente canario Ricardo Acosta, Premio EDUCA ABANCA al Mejor Docente de España 2025 de Primaria. Paula Hernández Dionis, de la ULL, distinguida como Mejor Docente de España en la categoría de Universidades, en una ceremonia celebrada en La Coruña el pasado sábado.

El docente canario Ricardo Acosta, Premio EDUCA ABANCA al Mejor Docente de España 2025 de Primaria / Consejería Educación Gobierno de Canarias

El docente canario Ricardo Acosta Alonso, del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Vega, en Icod de los Vinos, ha sido galardonado con el Premio EDUCA ABANCA al Mejor Docente de España 2025 en la categoría de Educación Primaria.

En un certamen que reconoce la excelencia, la vocación y el compromiso del profesorado en las diferentes etapas educativas, Acosta Alonso fue seleccionado entre los finalistas de su categoría procedentes de distintos puntos del país.

Mejor docente en la categoría de Universidades

Paula Hernández Dionis fue distinguida como Mejor Docente de España en la categoría de Universidades, sumando así un nuevo reconocimiento para el talento docente de Canarias en esta edición de los Premios EDUCA ABANCA.

Estos reconocimientos ponen en valor el trabajo diario del profesorado canario, su capacidad para innovar en el aula y su papel fundamental en el acompañamiento del alumnado, reforzando el talento de los docentes del archipiélago a nivel nacional.