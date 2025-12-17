El exdirigente socialista e investigado por el caso Koldo, Santos Cerdán, ha declarado en el Senado que no es «ningún corrupto» y se están creando «titulares diarios» con «falta de rigor y evidencias»

El exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado en el caso Koldo, ha declarado este miércoles en el Senado que es inocente, que no es ningún corrupto, que tarde o temprano lo podrá demostrar y que está siendo objeto de una persecución «propia de la Inquisición».

Cerdán defiende su inocencia y se ve víctima de una persecución «propia de la Inquisición». El exdiputado socialista Santos Cerdán a su llegada al Senado este miércoles. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Después de advertir que se acogía a su derecho a no declarar sobre «hechos concretos» de la instrucción judicial, pero sí sobre el «contexto político», y de lamentar que es objeto de «una forma de perseguir propia de la Inquisición», Cerdán ha contestado a la senadora de UPN, María Caballero, que ha iniciado el primer interrogatorio, cuestionando la veracidad de los audios que le incriminan.

El exsecretario de Organización socialista ha subrayado que «nadie está buscando la verdad» ni en el Senado ni el Congreso y ha acusado a los senadores de la comisión Koldo de contribuir a que se repita el «relato» de su implicación en esta supuesta trama y en su relación con la empresa Servinabar.

Ha asegurado que se están creando «titulares diarios» con «falta de rigor y evidencias» con los que se ataca su presunción de inocencia y se crea un «circo mediático» a su costa que es «mucho más rentable y fácil».





Niega ser «la cabeza de ninguna trama»

Además, ha incidido en que en el caso Koldo «no se investiga ningún delito concreto», las pesquisas se están haciendo «sin garantías» a personas «aforadas».

A preguntas de la senadora de UPN, ha negado ser «la cabeza de ninguna trama», ha explicado que él mismo paga a su abogado y que no tiene ninguna empresa.

«Conjeturas parciales convertidas en sentencia para dilapidarme en la plaza pública», ha resumido el exdirigente socialista quien ha considerado que Caballero «se imagina muchas cosas, pero no sabe muchas cosas, y se monta un película sobre suposiciones» en las que él no aparece.

Cerdán ha cuestionado a su vez la veracidad de los audios que aparecen en los informes de la UCO y ha recordado que «los peritos de la Guardia Civil dijeron al juez instructor que no pueden avalar la autenticidad» de los mismos. «No es una conclusión que se deba pasar por alto alegremente», ha dicho Cerdán, quien ha estimado que tanto senadores como periodistas deberían estar investigando estos audios.

Fondos de las primarias

Además, ha negado que intercediera en la gestión de los fondos de las primarias en las que se eligió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, secretario general socialista.

Cerdán ha deseado «que la verdad se imponga» y cuando Caballero al final de su interrogatorio le ha preguntado si piensa pedir perdón, el ex secretario de Organización del PSOE ha respondido: «Si la verdad se impone, tendrá que pedirlo usted».