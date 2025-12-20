ES NOTICIA

Continúan cerradas tres carreteras de Gran Canaria por desprendimientos

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El Cabido de Gran Canaria mantiene tres carreteras cerradas por el riesgo que suponen los desprendimientos derivados de las últimas lluvias

El Cabildo de Gran Canaria está trabajando en tres vías para dejarlas aptas a la circulación después de que se produjeran desprendimientos con el paso de la borrasca Emilia

El Cabildo de Gran Canaria mantiene cerradas tres carreteras debido a desprendimientos que se han producido por las lluvias que han caído en la isla durante los últimos días.

Según informa el área insular de Carreteras, por un lado, se trata de la vía GC-400, entre los kilómetros 2+800 y 3+100, en la zona de Ariñez.

Por otro, continúan cerrados el acceso a Tirma y Faneque (GC-400); y el acceso al Sao (GC-231 entre los kilómetros 7+00 y 9+00).

