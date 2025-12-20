El Cabido de Gran Canaria mantiene tres carreteras cerradas por el riesgo que suponen los desprendimientos derivados de las últimas lluvias

El Cabildo de Gran Canaria mantiene cerradas tres carreteras debido a desprendimientos que se han producido por las lluvias que han caído en la isla durante los últimos días.

Según informa el área insular de Carreteras, por un lado, se trata de la vía GC-400, entre los kilómetros 2+800 y 3+100, en la zona de Ariñez.

Por otro, continúan cerrados el acceso a Tirma y Faneque (GC-400); y el acceso al Sao (GC-231 entre los kilómetros 7+00 y 9+00).