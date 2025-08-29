El técnico del equipo blanquiazul considera que la plantilla «está hecha», a falta de ese jugador que causaría baja para ajustarse a las dieciocho licencias para jugadores mayores de 23 años

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha asegurado este viernes que aún no está decidido qué jugador de la actual plantilla causará baja por exceso de fichas, y cree que no saldrá ningún jugador que les debilite antes de debutar el próximo domingo en Guadalajara, en el grupo 1 de la Primera Federación.

Imagen de archivo del entrenador del CD Tenerife. CD Tenerife

Además, Cervera ha confirmado en conferencia de prensa que el centrocampista Javi Pérez, último fichaje, no ha llegado en buenas condiciones físicas y no estará en el estreno liguero, en un primer partido para el que ya tiene «ocho jugadores» decididos del once inicial que presentará en el estadio Pedro Escartín.

A tres días para el cierre del mercado

Cervera también ha comentado que los canteranos Dani Fernández y Fran Sabina, aunque deben «mejorar» en ciertas facetas del juego, quiere que sean «futbolistas del primer equipo» y con un papel «importante».

A falta de tres días para el cierre del mercado, el entrenador del Tenerife no espera ninguna sorpresa de última hora, y admite que quizá les ha faltado incorporar a «un zurdo profundo», un papel que en la banda derecha desempeñará a pierna natural el canterano Alassan.