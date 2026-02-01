La creatividad se apoderó del hall del «Hotel LPGC Palace» durante el Concurso de disfraces adultos de este sábado

La creatividad se apoderó del hall del «Hotel LPGC Palace» durante el Concurso de disfraces adultos en el que César Arévalo ha ganado la categoría individual con un diseño propio titulado: «As del deseo».

Ganador concurso de disfraces. Imagen cedida.

Del mismo modo, en la modalidad grupal, el primer premio de vestuario ha sido para los 33 componentes de Amanecer Rociero que también se han llevado un tercer premio de coreografía gracias a su divertida puesta en escena y su fantasía «Desde el desierto hasta Las Vegas en un cálido amanecer» ideada por Saray Medina y Pepi Blanco.

Un repleto parque Santa Catalina recibió a los y las participantes del certamen que cada año congrega a cientos de mascaritas. Además, dispuestas a pasarlo en grande sobre el escenario entre lentejuelas, pelucas y originales bailes. Todo un derroche de imaginación para una de las citas más gamberras del programa festivo. Cabe destacar, que en esta ocasión, Adrián Cruz ha sido el maestro de ceremonias.

Transcurso del evento

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, junto con el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, han sido los encargados de entregar los trofeos a los ganadores de las distintas categorías.

Previamente, Las Lady’s del Swing y Leyenda Joven han puesto la nota musical para amenizar la espera del fallo del jurado. Por tanto, Ione López Navarro ha recibido el segundo puesto en la modalidad individual gracias a la fantasía «Todo al rojo»; mientras que el tercero ha sido para Kilian León León con su propuesta «Más allá de los deseos».

Tercer premio

En lo que a los grupos se refiere, Uniks ha quedado en segundo lugar en la categoría de vestuario con la fantasía «All in al Carnaval». El tercer premio ha sido para Danza Las Palmas que, con la fantasía «¡Vivan las novias, viva Las Vegas, viva la vida!». Además, se ha llevado el segundo de coreografía. Finalmente, Henko Dance Studio ha sido el ganador del primer premio de coreografía con la fantasía «Viva Glam Vegas».

La agenda carnavalera continuará este domingo con la Exhibición de comparsas infantiles. En concreto, arrancará a partir de las 18:00 horas con las actuaciones de Brisa de Volcán, Rayo de Luna Junior, Yurimagua Junior, Tropicana Infantil y Lianceiros Junior. La jornada dominical acabará con la Noche de transformistas (21:30 horas) en la que Elva García, Vanessa Artiles, Alexis Santos, Miss Daneyden y Armany Divine darán buena cuenta de su talento como artistas y presentadores.