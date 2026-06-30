El administrador general de RTVC participó este martes en la presentación de la segunda temporada de ‘Madre’, que se estrenará el viernes 3 de julio, a las 21:30 horas, en Televisión Canaria y Canarias Play

Televisión Canaria ha presentado este martes, 30 de junio, la segunda temporada de ‘Madre‘, la serie documental producida por Isen Media que rinde homenaje a las madres canarias. Durante el acto, el administrador general de RTVC, César Toledo, destacó que el formato «es una oportunidad para que la gente joven, y también quienes ya no lo son tanto, conozcan a una generación de mujeres que hizo posible la Canarias que hoy conocemos».

La presentación, celebrada en el Círculo de Amistad XII de Enero, en Santa Cruz de Tenerife, contó con la participación del administrador general de RTVC, César Toledo; la productora ejecutiva de Isen Media, Marlene Acosta; los directores del formato, Josh Acosta y Alfonso Castillo; y la periodista Alicia Suárez, presentadora del programa.

Durante el acto, Marlene Acosta explicó que ‘Madre’ «recorre Canarias a través de las historias de sus protagonistas, poniendo en valor sus tradiciones, vivencias y el legado que transmiten a las nuevas generaciones». Por su parte, Josh Acosta aseguró que el proyecto nació «con la vocación de emocionar y dejar un testimonio que permanezca tanto para las familias como para la sociedad canaria», al tiempo que reivindicó la importancia de escuchar y aprender de las personas mayores. En la misma línea, Alfonso Castillo repasó las historias de las diez protagonistas de esta segunda temporada y agradeció “el compromiso del equipo que ha hecho posible mantener el nivel de un proyecto tan exigente”.

La periodista Alicia Suárez defendió que la nueva temporada «sigue fiel a su esencia: colocar en el centro de todas las miradas a las mujeres que han hecho grande Canarias. Es de justicia homenajearlas como se merecen».

La primera entrega se estrenará el próximo viernes 3 de julio, a las 21:30 horas, en Televisión Canaria y estará disponible también en Canarias Play, la plataforma digital de RTVC.

Diez historias de vida para preservar la memoria de Canarias

La segunda temporada de ‘Madre’ recorrerá las ocho islas a lo largo de diez episodios para descubrir las historias de mujeres que dejaron una huella profunda en la sociedad canaria. En palabras del administrador general de RTVC, «vamos a mostrar a esa mujer canaria, madre y abuela, que sacó adelante a su familia, que emigró cuando fue necesario y que hizo de padre, de madre, de médico y de todo prácticamente».

Un viaje al corazón femenino del Archipiélago en el que en el que las diez protagonistas abren las puertas de sus vidas para compartir algunos de sus recuerdos más personales, acompañados de imágenes y vídeos originales de la época. Ellas son Julia, Berta, María, Rosa, Venancia, Lola, Olimpia, Rosenda, Margarona y Maena, diez mujeres que representan a toda una generación de canarias.

Toledo destacó la calidad audiovisual de la serie documental y elogió el trabajo realizado por Isen Media, así como la sensibilidad de su realización y la capacidad de Alicia Suárez para obtener testimonios cercanos y emotivos de las protagonistas. Además, subrayó la importancia de que ‘Madre’ forme parte del catálogo de Canarias Play, la plataforma digital de RTVC. «Queremos hacer una televisión cada vez más cercana a la gente. Hoy buena parte de los contenidos se consumen en plataformas digitales y, por eso, es importante que ‘Madre’ también esté disponible en Canarias Play», señaló.