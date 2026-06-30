‘El Análisis Internacional’ analiza el triunfo de la ultraderecha en Colombia

El programa de La Radio Canaria desgrana las claves de la victoria de Abelardo de la Espriella y la tendencia política hacia la extrema derecha en América Latina

El magacín sobre política internacional de La Radio Canaria analizará este jueves a las 18:30 horas, y en redifusión el domingo a las 16:00 horas, el triunfo de la extrema derecha operado en el país suramericano que, aunque muy ajustado, confirma la tendencia política hacia la extrema derecha. Abelardo de la Espriella, abogado penalista, se ha impuesto con el 49’6 por ciento de los votos frente al 48’7 por ciento del candidato de izquierdas Iván Cepeda. Un resultado que deja un país totalmente polarizado.

Abelardo de la Espriella, presidente electo en Colombia el pasado 21 de junio. Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

‘El Análisis Internacional‘ entrevistará a Rafael Grassa, profesor emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador asociado de CIDOB, Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona. Con Grassa la conversación se centrará en aspectos como la campaña de ‘marketing’ puesta en marcha por Espriella y que parece ser una de las claves que habrían propiciado un resultado que, –aunque muy ajustado frente al candidato de izquierdas, Iván Cepeda–, ha tenido un considerable efecto movilizador, al extremo de elevar en seis puntos el porcentaje de participación en las urnas, pasando del 58 por ciento al 64 por ciento. La mayor cifra en los últimos 70 años.

Desafíos

«Espriella tendrá que afrontar cuatro desafíos fundamentales como son la economía y una profunda reforma fiscal, cambios en un sistema de salud que está quebrado y con graves problemas de desabastecimiento de fármacos para los sectores sociales más bajos y, finalmente, la seguridad. El nuevo presidente ofrece mano dura con la delincuencia copiando el modelo de macro cárceles del país vecino El Salvador. También tendrá que enfrentarse a los seis conflictos armados que afectan a Colombia y que supone en la práctica que un 30 por ciento del territorio está fuera del control del Estado», apunta Javier Granados, director y conductor de ‘El Análisis Internacional’.

Salud del idioma

El programa de La Radio Canaria nos acercará, además, al libro “El español en África subsahariana”, una radiografía escrita sobre la salud del idioma español en algunas zonas de África. Un trabajo que ve la luz fruto de la colaboración entre el Instituto Cervantes, Casa África, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la red de embajadas de España en África. ‘El Análisis Internacional’ entrevistará a Álvaro García Santa-Cecilia, director académico del Instituto Cervantes, para conocer de primera mano la evolución del español en todo el continente africano

‘El Análisis Internacional’ trae cada semana a La radio Canaria la actualidaden el escenario de la política internacional