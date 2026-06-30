Televisión Canaria emite ‘Agente oculto’, una película basada en la historia real del estafador Robert Freegard

James Norton y Gemma Arterton protagonizan el thriller psicológico que llega al canal autonómico en la medianoche de este miércoles 1 de julio

Televisión Canaria emite este miércoles 1 de julio, a las 24:05 horas, la película ‘Agente oculto’, producción norteamericana codirigida por Declan Lawn y Adam Patterson, que se basa en una historia real, la del estafador profesional Robert Freegard.

James Norton y Gemma Arterton en una escena de ‘Agente oculto’.

En la década de los años 90, el IRA llevó a cabo una serie de atentados con bomba en Inglaterra. El MI5, el servicio de seguridad británico, respondió reclutando espías externos para conseguir información sobre posibles terroristas en potencia.

En ese contexto histórico, surge la figura de Robert Freegard, interpretado por James Norton, que se hizo pasar por agente del MI5 para engañar a la gente, hasta que una mujer, Alice Archer, se enamoró de él y lo descubrió todo. Para el papel de Archer la película cuenta con la actriz Gemma Arterton.

Con una narrativa intensa y actuaciones destacadas, el filme nos recuerda la importancia de cuestionar a quienes dicen ser algo que no pueden demostrar. Junto a Norton y Aterton en los papeles protagonistas, el reparto cuenta con Sarah Goldberg, Rob Malone, Matthew Douglas, Marisa Abela, Freya Mavor y Julian Barratt.

Para los directores Declan Lawn y Adam Patterson, responsables del libreto de la miniserie ‘Muerte en Salisbury’, ‘Agente oculto’ supuso su primer largometraje para la gran pantalla.

‘Agente oculto’ es un thriller psicológico impactante que muestra el poder de la manipulación y el daño que puede causar un estafador emocional como Robert Freegard. Su arresto representó una victoria para la justicia, pero la película deja claro que el trauma de sus víctimas no desaparece fácilmente.