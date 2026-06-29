‘Noveleros’ visita este martes a los mayores fans de Televisión Canaria

Este martes, a las 22:30 horas, el programa acompaña a varios espectadores que han convertido algunos de los programas de la cadena en una parte esencial de sus vidas

El programa ‘Noveleros‘ de Televisión Canaria dedica su entrega de este martes, 22:30 horas, a conocer a algunos de los espectadores que viven con especial pasión los programas de la cadena. A través de sus historias, el espacio muestra cómo formatos como ‘En Otra Clave’, ‘Noche de Taifas’, ‘Buenos Días Canarias’ o ‘Gente Maravillosa’ han trascendido la pantalla para formar parte de su día a día.

Dos de los protagonistas de esta semana son Tamara y Alexander, quienes comparten una pasión que nació gracias al veterano programa ‘En Otra Clave’. Unidos por el humor y el teatro, han recorrido Canarias en numerosas ocasiones para asistir como público a las grabaciones del programa. Tamara incluso fundó un club de fans de la actriz Lili Quintana, mientras que Alexander lleva asistiendo desde 2008 y sueña con cumplir un deseo muy especial: participar algún día en uno de los sketches. Lo que comenzó como una afición ha acabado convirtiéndose en una gran amistad.

En La Laguna viven Antonio y Mari Luz, un matrimonio que ha hecho de su asistencia a ‘Noche de Taifas‘ toda una tradición. No necesitan conocer el cartel de cada programa para decidirse a acudir, disfrutan del folclore, del ambiente y de la cercanía que se respira en cada grabación. Lo que empezó como una curiosidad por descubrir qué ocurre detrás de las cámaras se ha transformado en una cita imprescindible para ellos, que se consideran auténticos seguidores del programa y de su presentador, Elvis Sanfiel.

El programa también conocerá a Susana, una mujer llena de energía que siente un cariño especial por Televisión Canaria. Sigue cada día el programa ‘Una hora menos’ y siente un vínculo muy especial con su presentador, Victorio Pérez, a quien considera ya alguien cercano. Siempre dispuesta a ayudar a quienes la rodean, dedica su tiempo a colaborar en su comunidad, pero en esta ocasión será ella quien reciba una sorpresa muy especial: visitar el plató de su programa favorito y conocer de cerca cómo se realiza.

La última protagonista será Paz, de 54 años, que compagina sus estudios para obtener el graduado escolar con actividades como pilates y natación. Entre todas sus aficiones siempre encuentra un momento para seguir ‘Gente Maravillosa’, un programa del que es fiel espectadora y gracias al que siente una especial admiración por Eloísa González. Su pasión la llevará a descubrir los entresijos del formato y a conocer en persona a la presentadora.