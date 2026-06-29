El espacio de Igualdad de la Radio Canaria cerrará temporada este martes a las 18:30 horas con la socióloga Esther Torrado para analizar los datos de la reciente encuesta sobre conductas y hábitos sexuales en España

La reciente encuesta sobre Salud Sexual del Ministerio de Sanidad revela que ·3 de cada 10 mujeres se han visto forzadas en algún momento de su vida a realizar algo que no deseaban en una relación sexual«. Este dato sobre la ausencia de consentimiento ha sido uno de los titulares más destacados del reciente estudio que analizará esta semana el espacio de Igualdad que dirige y presenta Noemi Galván en La Radio Canaria.

Esther Torrado, doctora en Sociología y fundadora de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía, analizará algunos de los datos que arroja este estudio y que incide, entre otras, en las prácticas sexuales de la población y en cuestiones como el consumo de pornografía o de prostitución.

La responsable del programa llama la atención sobre cuestiones como la persistencia de la «cultura de la violación» en el imaginario colectivo y la falta de una cultura de la prevención que se constata en cuestiones como el elevado porcentaje de personas que no toma medidas de protección frente a las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Esther Torrado, fundadora de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía, será una de las invitada al programa ‘Ídolos de Tara’ de La Radio Canaria

Para la experta consultada, es también llamativo el dato del estudio sobre el descenso en el nivel de satisfacción sexual de las personas encuestadas. Esther Torrado asegura que «la sobreestimulación de la juventud y la pornificación de la sociedad están motivando una generación de jóvenes que ha erotizado la violencia y que necesita estímulos cada vez más potentes y violentos para satisfacer sus necesidades».

Las expertas sostienene que hay una «pornificación de la sociedad» que genera problemas a la juventud

Especial vulnerabilidad a las violencias

‘Ídolos de Tara’ también abordará la especial vulnerabilidad a la violencia de género que sufren las mujeres mayores de 75 años, así como las mujeres con discapacidad. «Dedicaremos una parte del programa a analizar los recientes datos de llamadas al 112 realizadas por mujeres mayores durante el pasado mes de mayo«, apunta Noemí Galván, directora del programa.

«El balance del servicio recoge que las llamadas se han duplicado en el último año. Este dato es preocupante pero también hay que tener en cuenta que esta violencia, hasta hace nada muy normalizada por las víctimas, comienza a salir de la invisibilidad», añade la delegada de Igualdad de RTVC.

Noemí Galván, delegada de Igualdad en RTVC y directora del programa ‘Ídolos de Tara’ en La Radio Canaria

Recuerdo a Ana Brito

El último programa de esta temporada de ‘Ídolos de Tara’ coincide con una semana en la que se suceden las muestras de condolencia por el reciente fallecimiento de la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito. Noemi Galván, que también realiza las funciones de delegada de Igualdad en RTVC, recuerda la apuesta que en su momento hizo el Instituto Canario de Igualdad por la comunicación con perspectiva de género y por fomentar esas buenas prácticas en la Radio y Televisión Públicas, poniendo marcha, entre otras cuestiones, cursos de formación especializada para la plantilla de RTVC. Compromiso que se inició durante la legislatura pasada y que ha continuado durante el periodo de Ana Brito al frente del Instituto.

RTVC ha mantenido vigente un acuerdo de buenas prácticas con la directora del ICI Ana Brito

En ese sentido, Noemí Galván recuerda «la buena predisposición y el buen trato» mantenido durante este periodo y se une a las muestras de condolencia tanto a su familia como al equipo del ICI «con el que existe contacto e intercambio habituales», comenta Galván.