El viaje veraniego comienza este jueves, a las 22:30 horas, con una entrega dedicada a Azores, Cabo Verde y Canarias

Con la llegada del verano y las vacaciones, Televisión Canaria invita a los espectadores a descubrir algunos de los paisajes y culturas más singulares de la Macaronesia con el estreno de los nuevos episodios de ‘Macaronesia. Islas Felices’. La cadena emitirá este jueves 2 de julio, a las 22:30 horas, el primero de los tres nuevos capítulos que podrán verse a lo largo del mes de julio.

En cada entrega, el programa recorre los archipiélagos de la Macaronesia para mostrar la riqueza natural, histórica y cultural de unos territorios unidos por el océano Atlántico, pero con identidades propias. Un viaje que descubre los vínculos que comparten Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde, al tiempo que pone en valor aquello que hace única a cada isla.

Más allá de mostrar paisajes espectaculares, ‘Macaronesia. Islas Felices’ propone una forma diferente de viajar, deteniéndose en las experiencias, las tradiciones y el modo de vida que definen la identidad de cada territorio insular.

En este primer episodio del verano, Elena Chedas viajará hasta las Azores para explorar la naturaleza salvaje y volcánica de las islas de São Miguel y Faial, dos enclaves donde el paisaje está marcado por cráteres, lagunas y una exuberante vegetación. Una experiencia que, como explica la reportera, le ha permitido comprobar que «el hecho de ser isleños crea un vínculo especial» y que «allí donde vamos sentimos una acogida cercana, amable y cálida, como si formáramos parte de un mismo lugar».

Víctor Brito pondrá rumbo a Boa Vista, en Cabo Verde, para descubrir los contrastes de esta isla atlántica. La aventura incluirá una ruta en quad por sus dunas, una visita a la localidad de Sal Rei para conocer el desove de las tortugas marinas y un recorrido por uno de los complejos hoteleros más exclusivos de la zona.

Por su parte, Yasmina Segarra recorrerá dos escenarios únicos de Canarias. En La Palma disfrutará de una sesión de observación astronómica bajo uno de los cielos más limpios del mundo, mientras que en Lanzarote navegará por su costa volcánica en un relajante paseo en barco.

Con estos nuevos capítulos, ‘Macaronesia. Islas Felices’ vuelve a poner el foco en unos archipiélagos unidos por una historia y un entorno comunes, invitando a descubrir la diversidad, el patrimonio y la identidad de las islas que conforman la Macaronesia.