CF Fuenlabrada vs Las Palmas Atlético | J23 Segunda Federación 25-26

CF Fuenlabrada vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 15 de febrero. Partido correspondiente a la J23 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CF Fuenlabrada y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 15 de febrero a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Fernando Torres. Partido correspondiente a la jornada 23 de la Segunda Federación.

CF Fuenlabrada vs Las Palmas Atlético | J23 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar 1-1 al CD Coria. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Fuenlabrada se encuentra también a mitad de la tabla. Y es que con 26 puntos estaba situado en la duodécima posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de CF Fuenlabrada y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 9ª posición con 29 puntos, pero un partido menos. En cambio, el Fuenlabrada ocupa la duodécima posición. El conjunto madrileño se encuentra con 26 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CF Fuenlabrada y Las Palmas Atlético

En los últimos cinco partidos entre el CF Fuenlabrada y Las Palmas Atlético, Las Palmas Atlético ha ganado dos y los otros tres los ganó el Fuenlabrada. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado dos, empatado otros dos y perdido el otro. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber ganado solamente uno de sus últimos cinco partidos, perdido tres y empatado el otro.

Te puede interesar: