CF Rayo Majadahonda vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 9 de noviembre. Partido correspondiente a la J10 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CF Rayo Majadahonda vs CD Tenerife B se enfrentan el 9 de noviembre a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Cerro del Espino. Partido correspondiente a la jornada 10 de la Segunda Federación.

CF Rayo Majadahonda vs CD Tenerife B | J10 Segunda Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder por 1-3 en la Ciudad Deportiva Javier Pérez ante el Fuenlabrada. El filial tinerfeño se encuentra en puesto de playoff del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Rayo Majadahonda se encuentra segundo a 3 puntos del primero.

Posiciones en la clasificación del CF Rayo Majadahonda y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 4ª posición con 16 puntos, a 4 puntos del primero y a 1 solo de su rival directo de esta semana. En cambio, el Rayo Majadahonda ocupa la segunda posición. El conjunto madrileño solo saca 1 punto al Tenerife B, con 17 puntos, que podría superarle en caso de que le gane esta jornada.

Últimos enfrentamientos H2H entre el CF Rayo Majadahonda y CD Tenerife B

En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos han ganado un partido cada uno. El equipo canario en sus últimos tres partidos, ha ganado dos y ha perdido el otro. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro igual que su rival, habiendo ganado dos y perdido el otro.

Te puede interesar:

Resultados de Segunda Federación

Toda la competición de Segunda Federación

Calendario de Segunda Federación