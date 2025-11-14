Contará con la visita de la icónica Charo López, la peculiar visión de la risa del humorista Ignatius, y una entrevista con la figura del cine Azucena de la Fuente

La brisa del fin de semana también traerá análisis internacional con nuevos colaboradores desde Londres y Senegal

La radio en directo del fin de semana trae una brisa reconocible: el ‘Tiempo de Alisios‘ de la Radio Canaria que cada sábado y domingo se prolonga de 08:00 a 11:00 de la mañana. En esta ocasión, Elena Falcón y todo su equipo proponen desde una conversación con la gran dama del teatro, Charo López, hasta el análisis de las noticias internacionales con los corresponsales canarios, pasando por la imprevisible tertulia de niños y niñas.

El sábado, Bueno de Boca recibirá a la actriz, guionista y productora Azucena de la Fuente, conocida por sus papeles en películas como “Muerte en Granada”, “Goya en Burdeos” y series como “Al salir de clase”. La también directora de cine ha trabajado con actores de la talla de Andy García o creadores como Carlos Saura y Vicente Aranda.

El domingo, el desayuno se desarrollará en una bodega, con el historietista Mauro Entrialgo, colaborador de medios como El Jueves, El salto, El Diario, CADENA SER o El País. Ese mismo día, el humorista canario Ignatius explicará, junto a los colaboradores David Quinto y Claudia Fernández, qué es la ciencia del humor o por qué considera que “la risa es idiota” y no tiene relación con la inteligencia.

Elena Falcón e Ignatius durante una anterior visita del humorista a la emisora de radio.

En el espacio de La Sorimba, ‘Tiempo de Alisios’ dará la bienvenida a un nuevo colaborador, Nicolás Orozco, periodista canario que se acaba de instalar en Senegal, quien analizará con Noemí Hernández, periodista canaria en Londres, asuntos como las elecciones en Chile, las protestas en Perú o el aniversario de los atentados en Francia.

La actriz Charo López, que se encuentra en las islas con motivo de su recital “Verso a verso”, también pasará por la antena de Tiempo de Alisios, así como Marián Salgado, la actriz que prestó su voz a la niña de “El exorcista”.

La actriz de teatro, Charo López. Marián Salgado, la actriz que prestó su voz a ‘La niña del exorcista».

Un fin de semana más, el catedrático y profesor de Conservatorio, presentador del programa ‘Noveno Auditorio’, Rubén Mayor, sacará sus partituras para en esta ocasión recorrer la historia de las Habaneras, y 1971 será el año que recuerde el disco de Héctor Martín, conductor del programa, también de la Radio Canaria, Canción a Quemarropa.

Los humoristas, Noelia Gil desde La Pibada, el concurso Adivina en qué trabaja y las competiciones de los más pequeños y pequeñas de la casa completarán un menú de lo más sabroso y enriquecedor, con la participación de la audiencia, a través de las redes sociales del programa.