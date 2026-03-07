El ala-pívot nigeriano, Chimezie Metu, aterrizó en Gran Canaria este viernes «con ganas de estar con el equipo» y ayudar en la recta final del curso

Chimezie Metu: «Espero aportar energía nueva al equipo» / Dreamland Gran Canaria

El nuevo fichaje del Dreamland Gran Canaria, Chimezie Metu, ha asegurado tras aterrizar en la isla, que espera aportar «energía nueva y chispa» al equipo para finalizar la temporada y conseguir los retos en Liga Endesa y en Liga de Campeones, además de volver a sentirse jugador de baloncesto tras una larga inactividad.

En declaraciones facilitadas por el club grancanario, el ala-pívot estadounidense, con nacionalidad nigeriana, ha afirmado que está bien recuperado de su lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha tras «casi un año» y guarda «muchas ganas de estar con equipo y vivir el ambiente con los compañeros».

Metu, que se mostró «encantado» de estar en el Dreamland Gran Canaria, ha subrayado que su deseo es ser una especie de «revolución» con su energía para que los amarillos sean capaces de acabar «con fuerza» en este final de temporada.

El exjugador del Barça ha mostrado sus ganas de conocer los lugares y la cultura de Gran Canaria, de la que habló con el exclaretiano Stan Okoye, «una de las primeras personas» con las que Metu habló antes de que su fichaje fuera oficial para obtener referencias de la isla y del club.

El fichaje de Chimezie Metu, que firma hasta final de temporada, llega tras la grave lesión del alero español Miquel Salvó, que sufrió una rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha hace apenas unas semanas.