El senador de la Agrupación Socialista Gomera cuestiona al Gobierno central por el retraso en los acuerdos y la prórroga presupuestaria

Fabián Chinea preguntó en el Senado sobre la aprobación del decreto para Canarias ante las consecuencias de la guerra. El senador de ASG trasladó su preocupación por la incertidumbre que genera la prórroga de los presupuestos estatales. El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respondió a las dudas sobre el calendario y el cumplimiento de la agenda canaria.

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El senador Fabián Chinea reclamó fechas concretas para la aprobación del decreto ley en el Consejo de Ministros. Esta norma busca impulsar los asuntos acordados previamente entre el Ejecutivo Central y el Gobierno de Canarias. El representante gomero mostró su inquietud por la actual falta de avances claros en este proceso legislativo.

Tensión por el calendario normativo

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado añade una capa de dificultad a la gestión de estos fondos. Chinea subrayó que la situación actual genera una gran incertidumbre económica para el archipiélago canario. El senador considera vital asegurar las partidas destinadas a paliar los efectos derivados del actual contexto bélico.

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres defendió la gestión estatal asegurando que ellos cumplen con la agenda canaria. El responsable de Política Territorial diferenció claramente estos compromisos del llamado «decreto Clavijo». Según Torres, el planteamiento inicial de este último dificulta alcanzar una resolución favorable de forma rápida.

Análisis de los acuerdos pendientes

Torres criticó con dureza la estructura del decreto presentado por el ejecutivo autonómico canario durante su intervención. El ministro afirmó públicamente que la iniciativa no empezó bien y suele ser difícil que termine bien. A pesar de estas reticencias, el Gobierno de España mantiene la mano tendida para buscar nuevos acuerdos.

El ministro insistió en que diversas cuestiones del documento autonómico requieren todavía un análisis profundo y técnico. La discrepancia entre ambas administraciones marca el ritmo de las negociaciones actuales en la Cámara Alta. El Ejecutivo central prioriza ahora mismo la revisión de los puntos que generan mayor conflicto político.

Fabián Chinea espera que el Gobierno central acelere los trámites para dar estabilidad a las islas de forma inmediata. La Agrupación Socialista Gomera vigilará de cerca el cumplimiento de todos los puntos firmados en la agenda canaria. La sesión terminó con el compromiso de mantener el diálogo para desbloquear los asuntos financieros pendientes.