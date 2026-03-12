Tercera y última sesión del Debate sobre el estado de la Nacionalidad Canaria con la presentación de las propuestas de resolución

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado 20 de las 138 propuestas de resolución presentadas por los grupos de la oposición, PSOE, NC y Vox, en la tercera y última sesión del debate sobre el estado de la nacionalidad.

En total se han votado 184 propuestas de resolución, de las cuales 46 eran promovidas conjuntamente por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, que han sido aprobadas en su totalidad, y que sumadas a las de la oposición que han salido adelante contabilizan 66.

La votación de las propuestas se ha dividido en 25 bloques, de los que han salido adelante 13: dos de Nueva Canarias-Bloque Canarista, que englobaban una propuesta cada uno, más otros tres en los que se votaron conjuntamente con propuestas de CC, PP, ASG y AHI; dos del PSOE que englobaban cuatro propuestas y uno de Vox, con cuatro.

La oposición asegura que la mayoría está «abandonada» por el Gobierno

Los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias, PSOE, NC y Vox, han presentado una batería de propuestas dirigidas a una mayoría «abandonada» por el ejecutivo regional.

Así lo ha afirmado en la defensa de las 46 propuestas de resolución planteadas por el PSOE la diputada Nira Fierro en la tercera y última sesión del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, el penúltimo de la presente legislatura.

Fierro ha calificado al de Fernando Clavijo como «el gobierno de las mentiras, del conflicto permanente, que infravalora esta tierra y que opta por la política de brazos caídos», que «se queda en el relato y jamás pasa a la acción».

Críticas al cuatripartito

Ha censurado que el cuatripartito «nos enreda a todos en debates que nada tienen que ver» con las necesidades reales de los canarios, y que «nos habla de catalanes y vascos» para tapar, por ejemplo, la situación de las urgencias sanitarias, el encarecimiento de la cesta de la compra o la devolución de fondos europeos porque no se gastan. Ha analizado que el Gobierno de Canarias está «para que gobiernen otros», pues su modo de operar es, según el tema o las circunstancias, «cambiar al actor al que lanzar la pelota», la mayoría de las veces Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, cuando no los ayuntamientos o los sectores económicos.

Hemiciclo del Parlamento de Canarias.

Nira Fierro, diputada del PSC-PSOE.

También ha hablado del «gobierno de la mentira y de los incumplimientos» y ha puesto como ejemplo «el engaño» del debate del estado de la nacionalidad de hace un año con los datos de la dependencia o la promesa incumplida de la rebaja del IGIC. Fierro ha indicado que las 46 propuestas de resolución del PSOE son «realistas y realizables desde y para Canarias» y dan respuesta a las necesidades de la gente que «se siente abandonada» por el ejecutivo regional.

Propuestas que piden que Canarias «cumpla con la ley» estatal de vivienda, pues si no lo hace es «por puro berrinche político»; el fin de la «descapitalización soterrada» de la sanidad, la prestación efectiva de las prestaciones por dependencia o dedicar el 5% del PIB regional a la educación.

Nueva Canarias

Esther González (NC) ha indicado que este tercer debate del estado de la nacionalidad ha dejado patente que el balance que hace el Gobierno «dista mucho» de las expectativas que generó y de la vida cotidiana de los canarios. «Dibujan un escenario donde todo va viento en popa» mientras que la vivienda es cada vez «más inaccesible», aumentan la precariedad laboral y la cesta de la compra, los servicios públicos siguen tensionados y «miles de millones» no son ejecutados «mientras las necesidades sociales crecen».

González ha acusado a Fernando Clavijo de «deambular de evento en evento, de titular en titular», y de trasladar sus responsabilidades a Madrid y Bruselas, «como si el autogobierno solo fuera un eslogan». Y ha recalcado que «la vivienda, la sanidad, la educación, las carreteras e infraestructuras hidráulicas «son competencia exclusiva» de la comunidad autónoma.

Diputados de Nueva Canarias-Bloque Canarista.

«Canarias no necesita más propaganda, sino resultados aquí y ahora. Hemos resistido crisis, retos sociales, hemos demostrado resistencia, coraje y creatividad, pero ha llegado el momento de avanzar» y para eso se precisa «menos propaganda y complacencia» y más gestión de las competencias propias.

En la misma línea, su compañera Carmen Hernández ha indicado que «hay dos Canarias: una que avanza, que progresa», en concreto los beneficiarios de la bonificación de sucesiones y donaciones con un límite de hasta un millón de euros, «los grandes promotores y la banca»; y «la que se estanca, retrocede, que es la mayoría social». Y es a esta a la que NC orienta sus 46 propuestas de resolución, que buscan afianzar el autogobierno, ahondar en el reto demográfico, un sistema de financiación autonómica «justo y que recoja las especificidades» del archipiélago y una condonación de deuda cuantificada por la población ajustada.

Vox

Nicasio Galván (Vox) ha centrado su intervención en criticar el silencio por respuesta de Fernando Clavijo a todas las propuestas de su partido en el debate de la nacionalidad, más allá de «chascarrillos que ya no se cree nadie», así como el uso de «datos erróneos que rozan una mentira adrede«, sobre el desempleo o la convergencia del PIB per cápita.

Nicasio Galván (Vox).

Se ha quejado de que el presidente no aclarara «cuántas leyes, regulaciones, trabajas ha eliminado esta legislatura», no se pronunciara sobre el informe del Colegio de Economistas de Las Palmas sobre la ejecución de fondos europeos o sobre el impacto de los contratos fijos discontinuos en las listas de desempleo.

Galván ha lamentado las «burradas» esgrimidas por el Gobierno de Canarias frente a las propuestas de Vox sobre inmigración irregular -devolución inmediata y relación con el aumento de la criminalidad-, «mientras se ataca al turista»; y sobre el aborto: «Que ninguna mujer aborte por motivos económicos, ¿o vamos a permitir que esos niños acaben en un cubo de la basura», ha preguntado.

El portavoz de Vox ha pedido a los partidos que conforman el Gobierno de Canarias que no se «acomplejen cuando la izquierda les señala» por sus políticas, y les ha pedido ser «más ambiciosos» en política fiscal.