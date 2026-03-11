El presidente de Canarias hace balance del Debate de la Nacionalidad y analiza los retos económicos y sociales del archipiélago

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue entrevistado este miércoles en el plató de Telenoticias 2 de Televisión Canaria tras la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad celebrado en el Parlamento autonómico.

Entrevista a Fernando Clavijo tras el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad

La periodista Marta Rodríguez condujo la entrevista, en la que el jefe del Ejecutivo analizó lo ocurrido durante el debate parlamentario, su intervención inicial y las respuestas a los distintos grupos políticos, tanto de la oposición como de los que respaldan al Gobierno.

La entrevista se produjo después de que Clavijo cerrara la segunda sesión del debate con un llamamiento a alcanzar “grandes acuerdos” entre las fuerzas políticas para afrontar los problemas estructurales del archipiélago y construir un “escudo económico y social” para las islas.

El presidente también valoró el tono del debate y defendió la importancia de la estabilidad institucional y del respaldo parlamentario en un contexto de incertidumbre, al tiempo que reivindicó la acción del Ejecutivo autonómico durante la actual legislatura.

Entrevista a Fernando Clavijo

En su entrevista para Televisión Canaria, Clavijo consideró que el debate ha permitido abrir espacios de entendimiento en asuntos estratégicos para el archipiélago en un contexto internacional “muy frágil”, tanto para la economía como para el propio territorio insular.

El presidente evitó poner una nota a la gestión de su Ejecutivo y señaló que esa valoración corresponde a los ciudadanos en las urnas, aunque admitió que, pese a los buenos datos económicos, los indicadores sociales siguen siendo “muy preocupantes”.

Vivienda y exclusión social

Durante la entrevista, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que la vivienda es el principal problema social de Canarias y advirtió de un cambio estructural en la situación económica de muchas familias.

“Tener un trabajo fijo ya no es garantía de no estar en exclusión social”, afirmó, al señalar que el elevado precio de la vivienda está reduciendo la renta disponible de los hogares.

Clavijo defendió el paquete de medidas impulsado por su Gobierno para aumentar la oferta de vivienda y aseguró que se ha producido un cambio de tendencia en la construcción, con unas 4.000 viviendas en 2024, unas 5.000 en 2025 y una previsión cercana a las 6.000 en 2026, aunque reconoció que esa cifra sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda.

También reiteró su rechazo a limitar los precios del alquiler y volvió a reclamar la derogación de la ley estatal de vivienda, al considerar que ha provocado que muchos propietarios retiren sus inmuebles del mercado.

Vivienda “para los canarios”

El presidente defendió además la necesidad de priorizar el acceso a la vivienda para los residentes en el archipiélago y explicó que el Gobierno trabaja en medidas para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros que no residan en las islas.

Según explicó, la intención es evitar que viviendas en zonas tensionadas se destinen a alquiler vacacional o a inversión especulativa mientras muchos residentes tienen dificultades para acceder a un inmueble.

Posibles medidas ante la crisis internacional

Clavijo también advirtió de que el conflicto en Oriente Medio y la situación geopolítica internacional pueden provocar un aumento de la inflación y del precio de la energía que afecte directamente a las economías familiares.

Por ello, anunció que el Gobierno de Canarias estudia un paquete de medidas que podría aprobarse en las próximas semanas para mitigar ese impacto, con ayudas dirigidas especialmente a las familias más vulnerables.

Entre las opciones que analiza el Ejecutivo se encuentran bonificaciones al combustible, ayudas al transporte o medidas para sectores especialmente afectados por el encarecimiento de la energía, como el transporte o la pesca.

Llamamiento a la unidad política

El presidente también insistió en la necesidad de que Canarias acuda “unida” a negociar con el Estado el denominado “Decreto Canarias”, que busca ampliar herramientas de autogobierno para afrontar los retos económicos y sociales del archipiélago.

Clavijo expresó su deseo de que todos los partidosse sienten a negociar para defender los intereses de las islas, aunque reconoció que en un contexto político cada vez más polarizado alcanzar acuerdos resulta cada vez más complejo.