La Cámara convalida un decreto de 5.000 millones con rebajas energéticas y apoyo a sectores afectados por la guerra de Irán

El Congreso aprueba el decreto de ayudas fiscales por la guerra en Irán. Europa Press

El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley del Gobierno para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, con el voto en contra de Vox, la abstención del PP y Podemos, y el respaldo del resto de formaciones.

La norma, ya en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros, se tramitará como proyecto de ley.

El paquete incluye cerca de 80 medidas y moviliza unos 5.000 millones de euros, con rebajas fiscales como la reducción del IVA de la energía y los carburantes al 10%.

Congelación del precio del butano

La congelación del precio del butano y ayudas directas para sectores como el transporte, la agricultura o la pesca, recibirán una bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional.

Además, el decreto contempla la prohibición de despidos por causas derivadas del conflicto, el refuerzo del control sobre los márgenes empresariales y una serie de incentivos fiscales para fomentar el autoconsumo, la rehabilitación energética de viviendas y la compra de vehículos eléctricos, junto a medidas para impulsar la vivienda pública y asequible.