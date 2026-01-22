El convoy, que cubría la línea con destino a Los Nietos, impactó contra el brazo articulado de una máquina ajena a la infraestructura ferroviaria

Un accidente ferroviario ha sacudido este mediodía las inmediaciones de Cartagena. Tres personas han resultado heridas de carácter leve este jueves tras colisionar un tren de vía estrecha contra una grúa. Según han confirmado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias a la agencia EFE, el siniestro se ha producido exactamente a las 12:04 horas, cuando el convoy impactó contra el brazo de una grúa que realizaba trabajos ajenos a la infraestructura ferroviaria.

Tres heridos leves tras el choque de un tren de vía estrecha contra una grúa en Cartagena | EFE / Policía de Cartagena

El tren accidentado había partido de la ciudad portuaria a las 11:40 horas con 15 viajeros a bordo y tenía prevista su llegada a la pedanía de Los Nietos a las 12:15 horas. Pese a la fuerza del impacto, el convoy no llegó a descarrilar ni a volcar, lo que evitó consecuencias de mayor gravedad para los pasajeros. El suceso ha tenido lugar en el tramo comprendido entre la diputación de Alumbres y la población de La Esperanza.

Despliegue de emergencias y atención a los heridos

Tras recibir la notificación por parte del centro de mando de Renfe, el 112 activó de inmediato un dispositivo de rescate y seguridad. Hasta el punto del choque se desplazaron efectivos del parque municipal de bomberos, voluntarios de Protección Civil, patrullas de la Guardia Civil y personal sanitario del 061. Los sanitarios atendieron en el lugar a seis personas que presentaban diversas contusiones derivadas del impacto.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha seguido de cerca la evolución del incidente desde Madrid, donde participa en la feria de turismo Fitur. Arroyo ha precisado que el tren rozó a su paso con el brazo articulado de un camión grúa, confirmando que el incidente no provocó la salida de la vía de la maquinaria ferroviaria.

Interrupción del tráfico y transporte alternativo

Como consecuencia del siniestro, el administrador ferroviario Adif ha decretado la interrupción inmediata del tráfico en ese punto de la línea Cartagena-Los Nietos. Los técnicos trabajan ahora para asegurar la zona y retirar el obstáculo que ha provocado el accidente. Mientras tanto, Renfe ha anunciado que habilitará un transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los usuarios afectados por el corte del servicio.

Las autoridades competentes han iniciado ya los trámites para esclarecer por qué el brazo de la grúa invadió el gálibo ferroviario en el momento del paso del tren. El personal de mantenimiento de la vía supervisará la zona antes de restablecer la circulación habitual en este trayecto de cercanías.