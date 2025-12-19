El Open LPA Surf City 2025 se estrena este viernes con condiciones de vértigo para comenzar a decidir las coronas nacionales

La Cícer ruge con fuerza para recibir el mejor surf español

Ya está todo listo en la Playa de Las Canteras para la celebración del VIII Open LPA Surf City, la última prueba de la Liga Pro Surf 2025 perteneciente a la Federación Española de Surfing que decidirá quiénes serán el campeón y la campeona nacional de surf de este año. Este fin de semana, del 19 al 21 de diciembre, la ola de La Cícer coronará a los mejores surfistas de España.

Más de 2.000 metros cuadrados de estructura sobre la avenida recibirán a los cerca de 40 inscritos llegados de toda España entre los que destacan en categoría masculina nombres como Luis Díaz, Kalani Da Silva o Néstor García, a los que se suma el olímpico Andy Criere. En categoría femenina llegan pisando fuerte deportistas como Lucía Machado, Melania Suárez o Silke Martínez.

La competición arrancará este viernes a partir de las 08:30 con la disputa de las primeras mangas en competición open, así como el formato por equipos mixtos Open Tag Team. Las condiciones meteorológicas para el mar durante el fin de semana se prevén excelentes en viento y olas.

El Open LPA Surf City 2025 es uno de los tres eventos con mayor coeficiente del circuito nacional que el próximo domingo coronará a los nuevos campeones de La Liga Pro Surf e Iberdrola, las ligas más importantes del país.