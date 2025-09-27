ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un ciclista, herido grave tras caerse de la bicicleta en Lanzarote

RTVC
RTVC

El hombre, de 30 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico de carácter grave por lo que se le trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa

Este sábado un ciclista ha resultado herido de carácter grave tras caerse de la bicicleta en Lanzarote, ha informado el 112 Canarias.

Un ciclista, herido grave tras caerse de la bicicleta en Lanzarote
Un ciclista, herido grave tras caerse de la bicicleta en Lanzarote.

Un hombre ha resultado herido grave este sábado tras caerse de la bicicleta en Lanzarote. El suceso ha tenido lugar en la carretera de La Geria a Tinguatón, en el municipio de Tinajo, hacia las 9:15 horas, según ha informado el 112 Canarias.

Como consecuencia del accidente, el hombre, de 30 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico de carácter grave y se le trasladó en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

[bucle_consulta_general

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Noruega y Dinamarca investigan la presencia de drones sobre sus instalaciones militares

Braulio repasa medio siglo de música ante 2.000 personas en Agüimes

Atlético de Madrid vs Real Madrid: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Toño Fránquiz asume la dirección del PP en Antigua, Fuerteventura

Recorrido del 44º Rallye Villa de Teror

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025