Un ciclista, herido grave tras caerse de la bicicleta en Lanzarote.

Este sábado un ciclista ha resultado herido de carácter grave tras caerse de la bicicleta en Lanzarote, ha informado el 112 Canarias.

Un hombre ha resultado herido grave este sábado tras caerse de la bicicleta en Lanzarote. El suceso ha tenido lugar en la carretera de La Geria a Tinguatón, en el municipio de Tinajo, hacia las 9:15 horas, según ha informado el 112 Canarias.

Como consecuencia del accidente, el hombre, de 30 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico de carácter grave y se le trasladó en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

