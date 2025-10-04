La Cicloturista Isla de La Gomera recorre los munipcios de la isla

La Cicloturista Isla de La Gomera celebra su undécima edición organizada por el Club Ciclista Gomera

La undécima edición de la Cicloturista Isla de La Gomera ya está en marcha. Alrededor de 200 corredores se han inscrito en esta competición.

Pelotón de la Cicloturista Isla de La Gomera / Club Ciclista Gomera

Desde las 8:00 horas se disputa la prueba que tiene como salida y meta la Plaza de Las Américas en San Sebastián de La Gomera. La prueba transcurre además por los municipios de Alajeró, Vallehermoso, Valle Gran Rey, Hermigua y Agulo.

Cuenta en total con 100 kilómetros de recorrido y 3.000 metros de desnivel positivo.

Este año tiene como noveda que el tramo cronometrado se realizará en la Carretera de El Rejo, en pleno corazón del Parque Nacional de Garajonay. En el primer avituallamiento, en Chipude, los corredores han podido disfrutar de fruta, dulces gomeros y gofio con miel de palma para continuar el recorrido por El Cercado, Las Hayas y Arure. El segundo avituallamiento tendrá lugar en Agulo, para recuperar fuerzas y cruzar el valle de Hermigua, finalizando en San Sebastián de La Gomera.