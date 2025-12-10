Cinco desapariciones continúan sin resolverse en La Palma

La isla encadena casos sin conexión aparente desde 2017, con rastreos infructuosos y escenarios cada vez más enigmáticos

La Palma acumula cinco desapariciones sin resolver en los últimos años. Todas ocurrieron en zonas distintas y sin relación clara, aunque dentro de periodos breves.

RTVC

El primer caso fue el de Pedro Pérez, de 46 años, cuya pista se perdió en Tijarafe en 2017. Dos meses después desapareció Alejandro Martín, un joven de 26 años cuyo vehículo apareció abierto en una pista agrícola de Tazacorte.

Desapariciones más recientes en La Palma

Poco después se desvaneció el rastro de Anthony Dalton, británico de 68 años residente en Roque Faro. La desaparición se produjo en Garafía sin indicios concluyentes.

El caso más reciente también ocurrió en Garafía. Soraya Borrallo, cordobesa de 42 años, llegó al mirador del Aserradero y no se supo más de ella. Su vehículo quedó estacionado en la zona.

Búsqueda de desparecidos en La Palma | RTVC

El episodio más desconcertante es el de Natalia Hernández, madrileña de 34 años que viajaba a la isla para incorporarse a un nuevo empleo. Las cámaras del aeropuerto registraron su llegada, pero no recogió su equipaje y desapareció sin dejar rastro.