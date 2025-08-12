Cinco gazatíes murieron por desnutrición este lunes, dos de ellos niños

Estos datos, proporcionados por el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, se suman a las 227 muertes ya registradas, entre ellas 103 niños

Cinco gazatíes murieron por desnutrición este lunes, entre ellos dos menores de edad, según informó este martes el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja en un comunicado.

Imagen reciente de un niño de dos años con problemas de desnutrición en Gaza. EFE/EPA/Haitham Imad

El informe de Sanidad eleva este número total de fallecimientos por hambruna y desnutrición en la devastada Franja de Gaza a 227, incluyendo 103 niños.

Aumento de desnutrición infantil

En julio, Unicef alertó sobre un preocupante aumento de casos de desnutrición infantil, que alcanzaron los 12.000, la cifra mensual más alta registrada hasta la fecha. Este dato coincide con los informes del Ministerio de Sanidad, que señalan a los niños como el grupo más afectado por esta crisis.

Sanidad registra a diario las muertes por estas causas, que han aumentado significativamente en las últimas semanas tras meses de bloqueo israelí al ingreso de ayuda humanitaria, especialmente entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, cuando este bloqueo fue total.

Debido a la constante presión internacional, desde finales de julio Israel ha permitido un mayor ingreso de ayuda humanitaria a la Franja. Sin embargo, organizaciones internacionales y la ONU denuncian que el flujo sigue siendo insuficiente y limitado para abastecer a los más de dos millones de habitantes de este enclave.

Además, cuando los camiones con alimentos logran acceder al territorio, la población suele asaltarlos apenas ingresan, y parte de su contenido acaba en el mercado negro, donde lo venden a precios desorbitados, inaccesibles para la mayoría de los gazatíes.