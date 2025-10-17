ES NOTICIA

Cinco militares de Canarias, heridos al volcar un vehículo de maniobras en Albacete

RTVC / EFE
Los cinco soldados proceden de Gran Canaria y cuatro de ellos han resultado heridos leves y uno tiene pronóstico reservado

Cinco militares procedentes de Gran Canaria han resultado heridos, cuatro de ellos leves y uno con pronóstico reservado, al volcar un vehículo mientras hacían maniobras en el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla, en Albacete.

El accidente ha tenido lugar en la zona central del campo de maniobras, según ha informado a EFE la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Cuatro de los militares están heridos leves y uno presenta politraumatismo con pronóstico reservado en Albacete.

Los militares proceden de Gran Canaria y la mayoría han sido trasladados al Hospital Universitario de Albacete.

