Cinco niños de Mali solicitantes de asilo partirán del centro Canarias 50 en Gran Canaria con rumbo a otro dependiente del Estado en la Península

(Foto de ARCHIVO)Agentes de los Servicios de Emergencias atienden a varios migrantes a su llegada al Puerto de la Restinga, en El Hierro.

Antonio Sempere / Europa Press



La decisión se ha tomado este jueves en una reunión urgente entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Migraciones . Según ha indicado la Consejería canaria de Bienestar Social, ha sido «forzada» por la exigencia del Ejecutivo autonómico de que las derivaciones se aceleraran para aliviar la saturación de los centros en el Archipiélago.

En el encuentro también se ha acordado que la semana que viene, el día 21 o 22 de agosto, saldrá otro grupo de diez menores varones y cinco o diez niñas. Todo dependerá del ritmo de evaluaciones de estas últimas.

Las menores serán evaluadas la semana que viene por el equipo de la entidad Engloba y técnicas de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

El Gobierno dice que está cumpliendo el plan de trabajo

Con estos traslados, el Ejecutivo está dando cumplimiento a la orden dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo para que el Estado se haga cargo de un millar de menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas. Era la respuesta a las medidas cautelares solicitadas por Canarias.

El Gobierno detalla que el Estado ha asumido ya la acogida de 240 de los 942 menores solicitantes de asilo, bien por que éstos han sido derivados a recursos de titularidad estatal o por ser mayores de edad e integrarse en el sistema de acogida y protección internacional estatal.

Inclusión ha defendido que el Gobierno está «cumpliendo rigurosamente con el plan de trabajo y el calendario acordado y tomando esta cuestión como prioritaria». Ha destacado la complejidad de un proceso que implica a menores vulnerables que deben estar acompañados en todo momento y requiere la coordinación de numerosas administraciones y entidades.

Canarias ha exigido al Gobierno central que sea más diligente

«Todas las decisiones se adoptan preservando el interés superior de los menores, cuyas situaciones y perfiles presentan casuísticas muy diversas que requieren un tratamiento minucioso y adaptado a cada caso», ha señalado el ministerio.

Además, ha recordado que los detalles sobre el avance del proceso se comparten cada martes en reuniones de seguimiento que previenen y preparan a todas las partes ante alteraciones por causas sobrevenidas o factores externos al procedimiento.

Los primeros traslados de Canarias a la Península han suscitado críticas desde el Gobierno canario, donde el presidente autonómico, Fernando Clavijo, habló de improvisación. Acusó al Ejecutivo de no querer hacerse cargo de estos menores y de estar «ganando tiempo» en su derivación a la península.

Pese a que el Ministerio quiere mantener en privado el destino de estos menores, en la primera derivación se hizo público que los primeros diez fueron trasladados a recursos de Gijón (Asturias), donde tuvo que retirarse una pancarta que pedía su expulsión.