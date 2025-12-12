El CL Tamanca de Las Manchas y el CL Bediesta de San Andrés y Sauces lucharán por el liderato

El CL Tamanca de Las Manchas y el CL Bediesta de San Andrés y Sauces se enfrentarán en el terrero terrero del Pabellón municipal de Deportes de El Paso

RTVC retransmite la lucha por el liderato de la Liga Cabildo de La Palma / RTVC

Los dos líderes de la Liga Cabildo de La Palma-Spar 2025-2026, el CL Tamanca de Las Manchas y el CL Bediesta de San Andrés y Sauces, lucharán este sábado por el liderato de la competición de Primera Categoría.

Esta luchada se retransmitirá este sábado 13 de diciembre, en directo, a partir de las 20:45 hora canaria, por el canal de Deportes de RTVC en YouTube y el domingo a las 17:50 hora canaria, en diferido, en el canal TDT.

El terrero del Pabellón municipal de Deportes de El Paso, será el escenario del encuentro más esperado de la temporada en la que se pone en juego el liderato en solitario de la Liga.

El Tamanca estará apuntalado por Fernando Rodríguez «Pollo de La Montaña«. El puntal “B” grancanario se ha convertido en las últimas temporadas en la particular “bestia negra” del puntal “A” Alejandro Afonso, el líder del equipo norteño. Toda la afición espera un nuevo cruce entre ambos.

Dónde ver la luchada

Quienes no puedan verla en vivo tendrán una segunda emisión el domingo a las 17:50 horas en el canal TDT de RTVC.

