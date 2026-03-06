CL Tenercina vs US Guamasa | IX Luchada Institucional Día de las Mujeres 2026

El CL Tenercina y US Guamasa se enfrentan este domingo en una disputada luchada en el Terrero Camilo León del Valle de Aridane

La cita semanal con la lucha canaria regresa a la parrilla de TVC este domingo 8 de marzo con una programa especial de “Terrero y Gloria” con motivo de la celebración de una nueva edición de la Luchada Institucional del día internacional de las mujeres 2026.

Les ofrecemos un encuentro que se ha convertido ya en una cita obligada en la lucha canaria femenina. Se trata de la 9ª edición de la Luchada Institucional del Día de las Mujeres que en esta edición del 2026 se celebra en en Los Llanos de Aridane (La Palma) y que esta temporada vuelve a presentar el formato de la pasada temporada. Por segunda edición se conmemorará el 8 de marzo con una luchada oficial correspondiente al Torneo Disa – Gobierno de Canaria de categoría femenina.

En concreto será una luchada correspondiente a la 3ª jornada del Grupo B y que enfrentará en el Terrero Camilo León del Valle de Aridane a dos de los principales favoritos al título regional: el CL Tenercina de La Palma (líder imbatido de este grupo de la Regional) se mide ante uno de los clásicos de la lucha femenina como es el US Guamasa de La Laguna.

La emoción vuelve al terrero

Además de este emocionante choque, en el programa de esta semana tenemos una previa para conocer todos los detalles de este duelo de la competición regional y un repaso de todas las ediciones anteriores de la luchada institucional del Día de Las Mujeres, que se viene celebrando desde el 2017.

En la previa desde el set montado en el propio terrero Camilo León; estaremos con las protagonistas de este duelo y nos acompañará una inivitada especial como es Noelia García (exluchadora y ex alcaldesa de Los Llanos de Aridane) para recordar su etapa en los terreros y conocer el estado actual de la lucha femenina.

También repasaremos como marcha el arranque de la Liga Regional femenina y tendremos varios reportajes exclusivos de este día tan especial como por ejemplo un encuentro muy especial con las históricas Ana Molina (Presidenta del CL Tenercina) y la majorera Noelia Cabrera (actualmente en el cuerpo técnico del campeón de Canarias Unión Tetir).

Nada más acabar, veremos las imágenes de los encuentros más destacados de la jornada del fin de semana en el resto de las competiciones además de nuestras secciones habituales y reportajes exclusivos. Les esperamos con la narración de Willy Rodríguez Calero, los comentarios de David Yanes y las entrevistas a pie de arena de Nereida Alonso.

Dónde se podrá ver la luchada

Estaremos este domingo a partir de las 11:40 horas en DIRECTO en en el portal de www.rtvc.es , en la plataforma Canarias Play y en el canal de Deportes de TVC en Youtube y en nuestro horario habitual el domingo por la tarde (17.55 horas) el canal TDT.